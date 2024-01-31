Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В феврале 2024 года метеорологи обещают достаточно спокойный прогноз магнитных бурь. По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до конца последнего месяца зимы геомагнитные волнения будут составлять от двух до трех баллов. И только в конце февраля возможны скачки до четырех баллов.
Такие же данные приводят синоптики Гисметео. До середины месяца в Нижнем Тагиле магнитные бури не будут превышать двух баллов.
1 и 2 февраля, в ближайшие четверг и пятницу, вероятность магнитных бурь составит до 5%, а сильного магнитного шторма — 1%.
Напомним, в январе 2024 года Нижний Тагил накрыли сильные магнитные бури с индексом до восьми баллов.