Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года

В феврале 2024 года метеорологи обещают достаточно спокойный прогноз магнитных бурь. По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до конца последнего месяца зимы геомагнитные волнения будут составлять от двух до трех баллов. И только в конце февраля возможны скачки до четырех баллов.