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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Свердловской области в феврале не ожидаются сильные магнитные бури

Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года

31 января 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области в феврале не ожидаются сильные магнитные бури

Метеорологи не прогнозируют сильных магнитных бурь в Свердловской области в феврале 2024 года.

В феврале 2024 года метеорологи обещают достаточно спокойный прогноз магнитных бурь. По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до конца последнего месяца зимы геомагнитные волнения будут составлять от двух до трех баллов. И только в конце февраля возможны скачки до четырех баллов.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Такие же данные приводят синоптики Гисметео. До середины месяца в Нижнем Тагиле магнитные бури не будут превышать двух баллов.

Фото: Гисметео

1 и 2 февраля, в ближайшие четверг и пятницу, вероятность магнитных бурь составит до 5%, а сильного магнитного шторма — 1%.

Напомним, в январе 2024 года Нижний Тагил накрыли сильные магнитные бури с индексом до восьми баллов.

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