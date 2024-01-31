Что произошло с интернетом в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
По его словам, когда человек заходит на сайт и ему высвечивается сообщение, что сервер не найден или работа возможна только с VPN, то чаще проблема кроется именно в DNS. Быстро изучить причины не получится, потому что нужно собрать много информации.
DNS, или domain name system представляют собой систему доменных имен. Она помогает браузеру находить тот или иной сайт.
Напомним, ранее координационный центр доменов сообщал, что работа над устранением проблемы ведется. Также назывались возможные причины. В частности, что случилась поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, предназначенного для гарантии достоверности и целостности данных.