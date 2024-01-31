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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Эксперт из Екатеринбурга объяснил сбои интернета в России

Что произошло с интернетом в Свердловской области

31 января 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт из Екатеринбурга объяснил сбои интернета в России

Возможную причину сбоев интернета в России назвал директор хостинга NetAngels Антон Халиков. По его словам, дело может быть в работе протокола DNS.

По его словам, когда человек заходит на сайт и ему высвечивается сообщение, что сервер не найден или работа возможна только с VPN, то чаще проблема кроется именно в DNS. Быстро изучить причины не получится, потому что нужно собрать много информации.

DNS, или domain name system представляют собой систему доменных имен. Она помогает браузеру находить тот или иной сайт.

Напомним, ранее координационный центр доменов сообщал, что работа над устранением проблемы ведется. Также назывались возможные причины. В частности, что случилась поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, предназначенного для гарантии достоверности и целостности данных.

#Общество#Интернет#Сбой#Эксперт#Поломка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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