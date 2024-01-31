Дело о некачественном ремонте роддома в Нижнем Тагиле завершено

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ремонтные работы в роддоме идут уже несколько лет, больница до сих пор не может открыться. Вместе с тем в 2020 году были проведены работы на сумму более 100 млн рублей, однако в последующем выездная проверка обнаружила несоответствие между принятыми и выполненными работами.
Более того, как сообщает «Между строк», главврач ГБ № 1 указывал на то, что некоторые работы не были выполнены, но контракт уже закрыт, а потому нельзя включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
На протяжении практически 5-ти лет проходили проверки, суды. По словам нынешнего главврача Александра Павловских, он не знает, как осуществлялась приемка некачественного объекта.
Осенью Арбитражный суд удовлетворил требование о взыскании сумм с подрядчика, правда последний подал апелляцию. И вот в январе после переговоров сторонам наконец удалось договориться.
Ранее сообщалось, что открытие роддома на Вагонке в Нижнем Тагиле перенесено на год.