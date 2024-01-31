Дело о некачественном ремонте роддома в Нижнем Тагиле завершено

Ремонтные работы в роддоме идут уже несколько лет, больница до сих пор не может открыться. Вместе с тем в 2020 году были проведены работы на сумму более 100 млн рублей, однако в последующем выездная проверка обнаружила несоответствие между принятыми и выполненными работами.