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Updated Сегодня, 07:18

В Нижнем Тагиле закрыли детский сад из-за ремонта сетей теплоснабжения

Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях

31 января 2024, 07:16
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле закрыли детский сад из-за ремонта сетей теплоснабжения

Детский сад №192 в Дзержинском районе Нижнего Тагила временно закрыли на период ремонта на сетях теплоснабжения и канализации. О том, что происходит с дошкольным учреждением, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения Вагонки переведены в ближайшие детские сады в Алтайском микрорайоне.

Детей и воспитателей детского сада №192 временно перевели в ближайшие детские сады из-за ремонта систем теплоснабжения и канализации, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.

По словам родителей, которые водят детей в этот детский сад, работы у здания ведутся со среды прошлой недели. О точной дате возвращения в д/с №192 не сообщается. Пока жители Вагонки вынуждены водить детей в удаленные от дома учреждения.

Сейчас детей распределили, нас направили в садик достаточно далекий, в другом конце микрорайона. У нас машина, мы сможем возить, но я не завидую тем родителями, которые через всю Алтайку пешком по сугробам ведут детей. А управляющие компании ничего не чистят во дворах, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Анна.

В мэрии пообещали, что пожелания каждого из родителей, оказавшихся в этой ситуации, по максимуму учтут в индивидуальном порядке.

Фото: tagilcity.ru

Отдельно обеспокоенные родители обратили внимание на изменения на фасаде здания. По этому поводу в управлении образования по этому поводу пообещали провести специализированное обследование.

Что касается дефектов штукатурного слоя, визуально проявившихся на стенах здания, то их в ближайшее время обследует специализированная организация. По итогам примут необходимые меры, — пояснила начальник УпрО Татьяна Удинцева редакции TagilCity.ru.

Добавим, данный детский сад, рассчитанный на 270 мест, был построен в 2015 году.

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