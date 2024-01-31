Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения Вагонки переведены в ближайшие детские сады в Алтайском микрорайоне.
Детей и воспитателей детского сада №192 временно перевели в ближайшие детские сады из-за ремонта систем теплоснабжения и канализации, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.
По словам родителей, которые водят детей в этот детский сад, работы у здания ведутся со среды прошлой недели. О точной дате возвращения в д/с №192 не сообщается. Пока жители Вагонки вынуждены водить детей в удаленные от дома учреждения.
Сейчас детей распределили, нас направили в садик достаточно далекий, в другом конце микрорайона. У нас машина, мы сможем возить, но я не завидую тем родителями, которые через всю Алтайку пешком по сугробам ведут детей. А управляющие компании ничего не чистят во дворах, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Анна.
В мэрии пообещали, что пожелания каждого из родителей, оказавшихся в этой ситуации, по максимуму учтут в индивидуальном порядке.
Отдельно обеспокоенные родители обратили внимание на изменения на фасаде здания. По этому поводу в управлении образования по этому поводу пообещали провести специализированное обследование.
Что касается дефектов штукатурного слоя, визуально проявившихся на стенах здания, то их в ближайшее время обследует специализированная организация. По итогам примут необходимые меры, — пояснила начальник УпрО Татьяна Удинцева редакции TagilCity.ru.
Добавим, данный детский сад, рассчитанный на 270 мест, был построен в 2015 году.