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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Жительницу Екатеринбурга не пустили за границу из-за ошибки в паспорте

Екатеринбурженка родилась в несуществующем городе

31 января 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney

Жительницу Екатеринбурга не пустили за границу из-за ошибки в паспорте

Екатеринбурженка была остановлена на границе из-за неправильной информации, указанной в ее паспорте.

Пограничник заявил, что женщина родилась в нереальном городе. Об этом случае информирует сайт tourdom.ru.

Жительница города родилась в 80-х годах, но в ее паспорте в графе место рождения было указано «Екатеринбург». Однако пограничный офицер заявил, что до 1991 года город носил название «Свердловск».

В результате туристка и ее семья не смогли поехать на отдых. Более того, они потеряли тур, который обошелся около полумиллиона рублей. У женщины забрали паспорт и выписали штраф. Теперь она вынуждена менять свои документы.

Ранее сообщалось, что самолет из Казахстана в Екатеринбург и обратно не полетит.

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