Екатеринбурженка родилась в несуществующем городе

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Пограничник заявил, что женщина родилась в нереальном городе. Об этом случае информирует сайт tourdom.ru.
Жительница города родилась в 80-х годах, но в ее паспорте в графе место рождения было указано «Екатеринбург». Однако пограничный офицер заявил, что до 1991 года город носил название «Свердловск».
В результате туристка и ее семья не смогли поехать на отдых. Более того, они потеряли тур, который обошелся около полумиллиона рублей. У женщины забрали паспорт и выписали штраф. Теперь она вынуждена менять свои документы.
Ранее сообщалось, что самолет из Казахстана в Екатеринбург и обратно не полетит.