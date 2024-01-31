Экс-таможенник в Екатеринбурге приговорен к трем годам колонии за взятку

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По делу о взяточничестве кроме бывшего инспектора таможни также задержали представителя коммерческой компании, рассказали в пресс-службе Центрального СКР.
Суд, рассмотрев материалы, вынес решение признать экс-таможенника виновным во взяточничестве и приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, осужденному назначили штраф, сумма которого составила 819 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге глава отдела полиции по экономической безопасности перевел на свой счет около двух миллионов рублей. Он не смог подтвердить их законность, поэтому суд с него взыскал эти деньги в доход государства.