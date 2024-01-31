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Updated Сегодня, 04:27

Бывший таможенник в Екатеринбурге попался на взятке в размере 117 тысяч рублей

Экс-таможенник в Екатеринбурге приговорен к трем годам колонии за взятку

31 января 2024, 04:27
Фото: 1MI

Бывший таможенник в Екатеринбурге попался на взятке в размере 117 тысяч рублей

Суд вынес вердикт по делу о бывшем инспекторе таможенной службы, который попался на взятке.

По делу о взяточничестве кроме бывшего инспектора таможни также задержали представителя коммерческой компании, рассказали в пресс-службе Центрального СКР.

Суд, рассмотрев материалы, вынес решение признать экс-таможенника виновным во взяточничестве и приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, осужденному назначили штраф, сумма которого составила 819 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге глава отдела полиции по экономической безопасности перевел на свой счет около двух миллионов рублей. Он не смог подтвердить их законность, поэтому суд с него взыскал эти деньги в доход государства.

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#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Штраф#Криминал#Приговор#Взятка#ЧП#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Таможенник#Инцидент
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