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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Снегопады прошли в городах Свердловской области

Города Свердловской области заваливает снегом

31 января 2024, 04:28
Фото: скриншот камер «Сети Тагила»

Снегопады прошли в городах Свердловской области

В ночь на 31 января в городах Свердловской области выпала новая порция снега.

Ночью в Нижнем Тагиле выпал снег. Дороги оказались засыпаны, но движение не затруднено. На тротуарах образовались небольшие сугробы.

Давненько не было в Тагиле снега. Сегодня утром пришлось чистить автомобиль минут 10. Не смертельно, но за январь, пожалуй, отвыкли уже. Кстати, во дворах и следы прошлых снегопадов не убраны. Теперь совсем беда будет, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.

По словам жительницы Тагилстроя, во дворах до сих пор местами лежат кучи снега, неубранные с прошлой чистки снега. Она отметила, что их уже облюбовали дети.

Некоторые сугробы дети раскатали и используют как импровизированные горки. А тропинки вообще, не успеют протоптать и снова заваливает. Приходится обходить половину двора, вместо того, чтобы пробежать быстрее, — рассказала жительница Тагилстроя.
Фото: камеры «Сети Тагила»

Подобная ситуация наблюдается и в Екатеринбурге.

В прошлый снегопад в городе возникла проблема с уборкой снега. По этому поводу предписания даже получили управляющие компании, дорожники и сам администрация Екатеринбурга. Оказалось, что снега выпало настолько много, что с ним справиться оперативно не удалось. Последствия этого снегопада устраняются до сих пор. При этом глава города Алексей Орлов разрешил УК вывозить снег на полигоны бесплатно.

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