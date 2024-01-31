Города Свердловской области заваливает снегом

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Ночью в Нижнем Тагиле выпал снег. Дороги оказались засыпаны, но движение не затруднено. На тротуарах образовались небольшие сугробы.
Давненько не было в Тагиле снега. Сегодня утром пришлось чистить автомобиль минут 10. Не смертельно, но за январь, пожалуй, отвыкли уже. Кстати, во дворах и следы прошлых снегопадов не убраны. Теперь совсем беда будет, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.
По словам жительницы Тагилстроя, во дворах до сих пор местами лежат кучи снега, неубранные с прошлой чистки снега. Она отметила, что их уже облюбовали дети.
Некоторые сугробы дети раскатали и используют как импровизированные горки. А тропинки вообще, не успеют протоптать и снова заваливает. Приходится обходить половину двора, вместо того, чтобы пробежать быстрее, — рассказала жительница Тагилстроя.
Подобная ситуация наблюдается и в Екатеринбурге.
В прошлый снегопад в городе возникла проблема с уборкой снега. По этому поводу предписания даже получили управляющие компании, дорожники и сам администрация Екатеринбурга. Оказалось, что снега выпало настолько много, что с ним справиться оперативно не удалось. Последствия этого снегопада устраняются до сих пор. При этом глава города Алексей Орлов разрешил УК вывозить снег на полигоны бесплатно.