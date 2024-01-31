Города Свердловской области заваливает снегом

В прошлый снегопад в городе возникла проблема с уборкой снега. По этому поводу предписания даже получили управляющие компании, дорожники и сам администрация Екатеринбурга. Оказалось, что снега выпало настолько много, что с ним справиться оперативно не удалось. Последствия этого снегопада устраняются до сих пор. При этом глава города Алексей Орлов разрешил УК вывозить снег на полигоны бесплатно.