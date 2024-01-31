График работы летних детских лагерей в Екатеринбурге изменится

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Это касается четырех новых корпусов лагерей «Юность» и «Уральские самоцветы». Именно там в течение всего года будут отдыхать дети. Затем и другие лагеря будут переводиться на такой режим работы.
Шевченко отметил, что родители теперь могут подать заявление в один выбранный заранее лагерь. Ранее разрешалось подать заявки в три места отдыха. Подача заявлений осуществляется тремя способами — в школе, МФЦ и на портале госуслуг.
Напомним, в Екатеринбурге старт записи в детские лагеря запланирован на 5 апреля. При этом заранее будет проведена тестовая процедура. Она состоится 31 января.