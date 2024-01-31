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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Прием детей в загородные лагеря в Екатеринбурге станет круглогодичным

График работы летних детских лагерей в Екатеринбурге изменится

31 января 2024, 05:02

Прием детей в загородные лагеря в Екатеринбурге станет круглогодичным

Детей и подростков Екатеринбурга будут принимать в оздоровительные лагеря по-новому. В частности, делать это будут круглый год. Об этом рассказал глава городского департамента образования Константин Шевченко во время пресс-конференции.

Это касается четырех новых корпусов лагерей «Юность» и «Уральские самоцветы». Именно там в течение всего года будут отдыхать дети. Затем и другие лагеря будут переводиться на такой режим работы.

Шевченко отметил, что родители теперь могут подать заявление в один выбранный заранее лагерь. Ранее разрешалось подать заявки в три места отдыха. Подача заявлений осуществляется тремя способами — в школе, МФЦ и на портале госуслуг.

Напомним, в Екатеринбурге старт записи в детские лагеря запланирован на 5 апреля. При этом заранее будет проведена тестовая процедура. Она состоится 31 января.

Названа дата начала записи в лагеря в Екатеринбурге
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#Общество#Дети#Отдых#Свердловская область#Документы#Лагерь#Запись#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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