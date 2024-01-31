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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Бюджетных лекарств стало меньше в аптеках России

Из аптек России стремительно пропадают дешевые лекарства

31 января 2024, 11:21
Фото: 1MI

Бюджетных лекарств стало меньше в аптеках России

Количество лекарств, доступных для россиян в аптеках, стало меньше за год на 11%, а число бюджетных препаратов стоимостью до 100 рублей за упаковку сократилось на четверть.

Болеть в России становится все более дорого. Однако даже за большие и средства сейчас некоторые лекарства просто не получится купить, сообщают «Новые известия».

Так, мжительница Костромы Елена с рецептом звонила во все аптеки и не могла найти ни в одной из них препарат «Реглисам». Они исчезли не только из сетей в Костроме, но и в ряде других регионов.

В результате в интернете женщина нашла, что препарат есть в Ярославле. Семья проехала 76 километров, чтобы его купить, но препарата здесь не оказалось. Ранее это лекарство они приобрели через знакомых в Москве, а сейчас его нигде нет, жалуется женщина. При этом препарат крайне необходим ее дочке.

К слову, сейчас в стране пропадают пользующиеся спросом препараты, в особенности бюджетные. Это следует из исследования, проведенного аналитической компанией DSM Group.

Сообщается, что за 2023 год ассортимент в российских аптеках сократился сразу на 11%. В основном, это затронуло эконом-сегменте.

За год дешевых препаратов стало на 24% меньше: с 5,7 тысячи до 4,6 тысячи. По данным аналитиков, производство популярных у граждан недорогих таблеток становится невыгодным для производителей.

Дорогие же препараты продавать выгодно, поэтому эти лекарства с прилавков пропали в гораздо более меньшем количестве.

Ранее власти предупредили о нехватке как минимум 150 иностранных препаратов в России. Из аптек исчезло 153 позиций, а затем за год пропало еще 58 препаратов. В их число входят в том числе аллергены для диагностики, а также вакцины.

По словам аллерголога одной из медучреждений Костромы, беда наблюдается по этой части для пациентов с аллерген-специфической иммунотерапией (АСИТ). По словам одного из костромских аллергологов, из 40 ее пациентов препарат купили только четверо. А с этой болезнью важно оперативно начать лечение.

Еще хуже в ряде регионов обстоят дела с поставками препаратов для диабетиков и больных онкологией.

По данным властей, включение медпрепаратов в список потенциально дефицитных позволяет применять в отношении препаратов ускоренные процедуры. Это в том числе разрешение на ввоз их из-за границы.

Сейчас подать заявление на обращение в России заграничных лекарств санкционировано в отношении четырех препаратов.

Ранее сообщалось, что 80% россиян не знают, кому полагаются бесплатные лекарства.

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