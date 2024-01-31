Из аптек России стремительно пропадают дешевые лекарства

В результате в интернете женщина нашла, что препарат есть в Ярославле. Семья проехала 76 километров, чтобы его купить, но препарата здесь не оказалось. Ранее это лекарство они приобрели через знакомых в Москве, а сейчас его нигде нет, жалуется женщина. При этом препарат крайне необходим ее дочке.