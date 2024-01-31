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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Какая погода будет в феврале 2024 года в Свердловской области

Какая погода будет в феврале 2024 года в Свердловской области

31 января 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
В феврале 2024 года синоптики обещают в Свердловской области температуру воздуха не ниже средней климатической нормы.

Так, в первой трети февраля в регионе ожидается оттепель до плюсовых температур. Воздух будет прогреваться выше нормы на четыре-пять градусов. С понедельника, 5 февраля, синоптики предсказывают снегопады и дожди.

Затем температура станет снижаться до нормальных значений. С 10 по 20 февраля столбики термометров будут показывать от -6 до -14 градусов. В основном, будет облачная погода с пояснениями и отсутствие осадков.

В последние дни зимы погода значительно не изменится, однако метеорологи предполагают, что начнутся обильные снегопады. Такие данные приводит сайт Гисметео.

Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области, по предварительным данным, не прогнозируется сильных магнитных бурь.

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