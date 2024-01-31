Какая погода будет в феврале 2024 года в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Так, в первой трети февраля в регионе ожидается оттепель до плюсовых температур. Воздух будет прогреваться выше нормы на четыре-пять градусов. С понедельника, 5 февраля, синоптики предсказывают снегопады и дожди.
Затем температура станет снижаться до нормальных значений. С 10 по 20 февраля столбики термометров будут показывать от -6 до -14 градусов. В основном, будет облачная погода с пояснениями и отсутствие осадков.
В последние дни зимы погода значительно не изменится, однако метеорологи предполагают, что начнутся обильные снегопады. Такие данные приводит сайт Гисметео.
Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области, по предварительным данным, не прогнозируется сильных магнитных бурь.