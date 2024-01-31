tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Шамана проверяют на ЛГБТ-пропаганду*

Клип Шамана «Я русский» проверяют на ЛГБТ-пропаганду*

31 января 2024, 09:01
Фото: Страница Ярослава Дронова

Шамана проверяют на ЛГБТ-пропаганду*

Клип певца Шамана заинтересовал полицейских, они проверяют его на предмет ЛГБТ-пропаганды*.

Заявление на исполнителя написал россиянин, который сказал, что в клипе у Шамана подведены глаза, а в тексте речь идет о русском человеке, следовательно все это создает образ русского человека как гомосексуалиста.

Активиста зовут Ян Коробков. В своем заявлении он настаивает, что певца в клипе многократно снимают крупным планом, и отчетливо видно его «женский макияж». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам активиста, Ярославу Дронову (настоящее имя певца) очень нравится внимание представителей мужского пола (массовки клипа) в толпе.

Также в видеоролике есть эпизоды, в которых мужчины хлопают Шаману, а также носят его на руках, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест».

Кроме того, общественник считает, что этот клип оскорбляет чувства верующих, так как в адресной строке ютуб-клипа среди символов есть аббревиатура FAP. В переводе с английского это означает «процесс мастурбации».

Клип посмотрели 48 млн раз, поэтому активист считает, что даже невозможно подсчитать сколько мужчин могли сменить сексуальную ориентацию.

ЛГБТ-движение* — в России признано экстремистским.

Ранее школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакля.

Силовики нагрянули в ЛГБТ*-клубы в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
«Прости, Господи! Не ведают, что творят»: Владимир Путин высказался о ЛГБТВ России возбуждено первое административное дело за пропаганду ЛГБТЧего ожидать представителям ЛГБТ в России?
#Происшествия#Проверка#Полицейские#Верующие#Мужчины#Пропаганда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58