Клип Шамана «Я русский» проверяют на ЛГБТ-пропаганду*

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Заявление на исполнителя написал россиянин, который сказал, что в клипе у Шамана подведены глаза, а в тексте речь идет о русском человеке, следовательно все это создает образ русского человека как гомосексуалиста.
Активиста зовут Ян Коробков. В своем заявлении он настаивает, что певца в клипе многократно снимают крупным планом, и отчетливо видно его «женский макияж». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам активиста, Ярославу Дронову (настоящее имя певца) очень нравится внимание представителей мужского пола (массовки клипа) в толпе.
Также в видеоролике есть эпизоды, в которых мужчины хлопают Шаману, а также носят его на руках, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест».
Кроме того, общественник считает, что этот клип оскорбляет чувства верующих, так как в адресной строке ютуб-клипа среди символов есть аббревиатура FAP. В переводе с английского это означает «процесс мастурбации».
Клип посмотрели 48 млн раз, поэтому активист считает, что даже невозможно подсчитать сколько мужчин могли сменить сексуальную ориентацию.
ЛГБТ-движение* — в России признано экстремистским.
Ранее школу Екатеринбурга обвинили в ЛГБТ*-пропаганде из-за спектакля.