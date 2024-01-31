Министр обороны поручил заводу в Екатеринбурге создать боеприпасы для гаубицы

Во время своего посещения компании «Уралтрансмаш», Сергей Шойгу выразил признательность за увеличение объема производства продукции, однако сообщил о задержках в производстве гаубицы «Коалиция СВ» со стороны главного конструктора завода. Министр выразил недовольство тем, что по его мнению эти машины должны были быть полностью оперативными уже с начала 2023 года.