Министр обороны поручил заводу в Екатеринбурге создать боеприпасы для гаубицы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В ходе своего визита на завод, министр выразил настойчивую необходимость получения боеприпасов в установленные сроки для передачи на передовую. Компании «Уралтрансмаш» передана задача разработать и изготовить необходимое количество боеприпасов для обеспечения работы новой гаубицы.
В своем выступлении Сергей Шойгу отметил, что первые шесть машин будут готовы к февралю.
Было объявлено, что Министр обороны высоко оценил текущие испытания боеприпасов, проводимые сотрудниками оборонных предприятий как на полигонах, так и в рамках стратегических военных учений, пишет Ура.ру.
Во время своего посещения компании «Уралтрансмаш», Сергей Шойгу выразил признательность за увеличение объема производства продукции, однако сообщил о задержках в производстве гаубицы «Коалиция СВ» со стороны главного конструктора завода. Министр выразил недовольство тем, что по его мнению эти машины должны были быть полностью оперативными уже с начала 2023 года.