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Шойгу поручил «Уралтрансмашу» создать боеприпасы для новой гаубицы

Министр обороны поручил заводу в Екатеринбурге создать боеприпасы для гаубицы

31 января 2024, 08:49
Фото: официальный сайт Министерства обороны

Шойгу поручил «Уралтрансмашу» создать боеприпасы для новой гаубицы

Министр обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, поручил компании «Уралтрансмаш» разработать новые боеприпасы для последней модели гаубицы «Коалиция СВ», производство которой в настоящее время находится на завершающей стадии.

В ходе своего визита на завод, министр выразил настойчивую необходимость получения боеприпасов в установленные сроки для передачи на передовую. Компании «Уралтрансмаш» передана задача разработать и изготовить необходимое количество боеприпасов для обеспечения работы новой гаубицы.

В своем выступлении Сергей Шойгу отметил, что первые шесть машин будут готовы к февралю.

Было объявлено, что Министр обороны высоко оценил текущие испытания боеприпасов, проводимые сотрудниками оборонных предприятий как на полигонах, так и в рамках стратегических военных учений, пишет Ура.ру.

Во время своего посещения компании «Уралтрансмаш», Сергей Шойгу выразил признательность за увеличение объема производства продукции, однако сообщил о задержках в производстве гаубицы «Коалиция СВ» со стороны главного конструктора завода. Министр выразил недовольство тем, что по его мнению эти машины должны были быть полностью оперативными уже с начала 2023 года.

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#Экономика#Проверка#Завод#Сергей Шойгу#Боеприпасы#Оборона#Уралтрансмаш#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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