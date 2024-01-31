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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Екатеринбурге в сентябре все-таки откроется школа на Рощинской

Многострадальная школа на Рощинской в Екатеринбурге все-таки примет учеников

31 января 2024, 11:59

В Екатеринбурге в сентябре все-таки откроется школа на Рощинской

Школа на Рощинской улице планирует начать принимать учеников с сентября.

Школа на Рощинской в Екатеринбурге будет открыта в сентябре, сообщил глава департамента образования Константин Шевченко. Ее возведение уже длится несколько лет. Так несколько лет назад Евгений Куйвашев отвечал на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы.

Предполагается, что уже весной можно будет подать заявления на поступление. Известно, что школа будет носить номер 300, сейчас она готова на 75%.

Вместе с тем подрядчики, работающие над строительством, не успевают по графику, однако власти отмечают, что школа будет готова независимо от проблем. В частности, уже идет набор учителей для нового учебного заведения.

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#Дети#Свердловская область#Строительство#Школа#Ученики#Долгострой#Екатеринбург#Закупка#Городское строительство#Камилла Булгакова
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