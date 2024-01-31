Многострадальная школа на Рощинской в Екатеринбурге все-таки примет учеников

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Школа на Рощинской в Екатеринбурге будет открыта в сентябре, сообщил глава департамента образования Константин Шевченко. Ее возведение уже длится несколько лет. Так несколько лет назад Евгений Куйвашев отвечал на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы.
Предполагается, что уже весной можно будет подать заявления на поступление. Известно, что школа будет носить номер 300, сейчас она готова на 75%.
Вместе с тем подрядчики, работающие над строительством, не успевают по графику, однако власти отмечают, что школа будет готова независимо от проблем. В частности, уже идет набор учителей для нового учебного заведения.