Многострадальная школа на Рощинской в Екатеринбурге все-таки примет учеников

Школа на Рощинской в Екатеринбурге будет открыта в сентябре, сообщил глава департамента образования Константин Шевченко. Ее возведение уже длится несколько лет. Так несколько лет назад Евгений Куйвашев отвечал на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы.