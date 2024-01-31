Мошенники представляются мэром Березовского и просят деньги

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Для убедительности злоумышленники звонят жертвам и подделывают голос политика. При этом они могут использовать разные роли — сотрудников полиции, спецслужб и так далее, сообщил Писцов в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что часто мошенники просят о переводе средств или получении доступа к счетам в банке. Он подчеркнул, что не может с такими просьбами к кому-то обращаться.
Ранее мошенники пытались обманывать граждан от имени мэра Краснотурьинска Александра Устинова.