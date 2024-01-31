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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Мошенники просят денег от имени мэра Березовского

Мошенники представляются мэром Березовского и просят деньги

31 января 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники просят денег от имени мэра Березовского

О мошенниках заявил глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов. По его словам, они представляются его именем и выманивают деньги у знакомых и подписчиков.

Для убедительности злоумышленники звонят жертвам и подделывают голос политика. При этом они могут использовать разные роли — сотрудников полиции, спецслужб и так далее, сообщил Писцов в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что часто мошенники просят о переводе средств или получении доступа к счетам в банке. Он подчеркнул, что не может с такими просьбами к кому-то обращаться.

Ранее мошенники пытались обманывать граждан от имени мэра Краснотурьинска Александра Устинова.

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#Криминал#Обман#Березовский#Мошенник#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Евгений Писцов
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