Мужчину неделю ищут в Екатеринбурге. Он нуждается в помощи

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Рост исчезнувшего екатеринбуржца — 182 сантиметра. Волосы и глаза темные. Какая одежда на нем была в день пропажи — неизвестно, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».
Горожанина разыскивают поисковики, а также сотрудники полиции.
Напомним, 26 января 2024 года в Среднеуральске пропал 14-летний мальчик, вышедший из дома ночью. Его искали двое суток, после чего подросток нашелся в Перми.
Волонтеры предположили, что он мог добираться в другой город автостопом. Найденного школьника привезли в полицию, чтобы вскоре передать его родителям.