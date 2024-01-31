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Житель Екатеринбурга пропал неделю назад

Мужчину неделю ищут в Екатеринбурге. Он нуждается в помощи

31 января 2024, 03:20
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга пропал неделю назад

В Екатеринбурге бесследно исчез 52-летний мужчина, который проживает в Ленинском районе. Он перестал выходить на связь с 23 января 2024 года.

Рост исчезнувшего екатеринбуржца — 182 сантиметра. Волосы и глаза темные. Какая одежда на нем была в день пропажи — неизвестно, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».

Горожанина разыскивают поисковики, а также сотрудники полиции.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 26 января 2024 года в Среднеуральске пропал 14-летний мальчик, вышедший из дома ночью. Его искали двое суток, после чего подросток нашелся в Перми.

Волонтеры предположили, что он мог добираться в другой город автостопом. Найденного школьника привезли в полицию, чтобы вскоре передать его родителям.

Семилетняя худощавая девочка в красной шапке пропала в Среднеуральске
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