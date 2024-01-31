Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В сводках от 31 января сообщается о насыщенных снегопадах в нескольких районах Свердловской области, информирует Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД советуют водителям принять необходимые меры предосторожности в связи с плохими погодными условиями.
Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при движении и переходить дорогу только по пешеходным переходам.
Ранее сообщалось, что города Свердловской области заваливает снегом. В последний день января снег пришел в большинство городов региона. К примеру, в Нижнем Тагиле засыпаны все дороги, но движение пока не затруднено.