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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

ГИБДД выпустила предупреждения для водителей из-за мощных снегопадов

Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде

31 января 2024, 09:35
Фото: 1MI

ГИБДД выпустила предупреждения для водителей из-за мощных снегопадов

Свердловскую область ожидают сильные снегопады.

В сводках от 31 января сообщается о насыщенных снегопадах в нескольких районах Свердловской области, информирует Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям принять необходимые меры предосторожности в связи с плохими погодными условиями.

Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при движении и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

Ранее сообщалось, что города Свердловской области заваливает снегом. В последний день января снег пришел в большинство городов региона. К примеру, в Нижнем Тагиле засыпаны все дороги, но движение пока не затруднено.

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