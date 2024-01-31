Пенсионерка в Екатеринбурге отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей

После этого она зашла в чат и написала, что хочет пополнить свой счет на 15 тысяч рублей. Ей отправили реквизиты, на которые она перевела деньги и увидела, что ее счет на сайте пополнился на указанную сумму, а также еще на 10 тысяч рублей.