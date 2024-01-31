Пенсионерка в Екатеринбурге отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Женщина в соцсети увидела рекламу заработка в одном из крупных банков. Она перешла на сайт и указала свой номер телефона. Вскоре с ней связался в мессенджере злоумышленник и прислал ей ссылку на сайт, где екатеринбурженка зарегистрировалась и указала личные данные, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
После этого она зашла в чат и написала, что хочет пополнить свой счет на 15 тысяч рублей. Ей отправили реквизиты, на которые она перевела деньги и увидела, что ее счет на сайте пополнился на указанную сумму, а также еще на 10 тысяч рублей.
В течение двух недель горожанка выполняла аналогичные операции. В этот период она отдала свои деньги, а также оформила кредиты. Потом ей на счет стали поступать «бонусы» за операции, а вывести деньги она не смогла. Тогда женщина поняла, что ее обманули аферисты.
Напомним, жительница Екатеринбурга решила подзаработать в интернете и лишилась почти 27 тысяч рублей.