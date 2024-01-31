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Хоккеиста с разорванной рукой в ДТП под Новоуральском ввели в кому

Потерял много крови. Пострадавшего в ДТП под Новоуральском хоккеиста ввели в кому

31 января 2024, 05:59
Фото: Прокуратура по Свердловской области

Хоккеиста с разорванной рукой в ДТП под Новоуральском ввели в кому

Хоккеиста, которому в ДТП под Новоуральском разорвало руку, ввели в кому. Юноша потерял много крови.

По словам мамы пострадавшего, он сидел в середине салона и основной удар пришелся именно на него. После столкновения с иномаркой автобус влетел в дерево. И мальчику досталось сильнее всех.

У него очень сильная травма руки, ее разорвало. Он потерял очень много крови. Медики прооперировали ребенка, но пока мальчик по-прежнему в реанимации. Его ввели в искусственную кому, — рассказывает женщина.

Напомним, ДТП случилось 29 января. В результате погибли четыре человека. Это 67-летний тренер команды Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительной информации, у автобуса вна ходу лопнуло колесо и он влетел в машину. Позднее были задержаны водитель и владелец автобуса.

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#Происшествия#Свердловская область#Хоккей#Врачи#Водитель#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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