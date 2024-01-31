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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Свердловской области продолжится проект по профилактике рака кишечникащ

Проект по профилактике рака кишечника сохранил жизни десяткам уральцев

31 января 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области продолжится проект по профилактике рака кишечникащ

Врачи подвели итоги реализации уникального проекта, который в течение 2023 года действовал на территории Свердловской области. Обследованы почти 20 тысяч пациентов.

Злокачественные опухоли выявили у 34 пациентов, все они проходят лечение. Об этом сообщает Минздрав региона.

До старта пилотного проекта мы делали исследования биологического материала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом, но он малоинформативен. Тогда в лабораторию приобрели прибор, позволяющий применять иммунохимический метод, показывающий точное количество крови в лабораторных пробах. Индивидуальный подход позволил убедить большинство пациентов пройти второй этап обследования и уточнить диагноз, — отметил главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.

Кроме того, в ходе тщательного обследования медики поставили правильные диагнозы пациентам с другими патологиями и удалили около 50 различных новообразований.

Принято решение продлить действие проекта на 2024 год, также сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у жителей Нижнего Тагила будут искать ДНК коклюша и холеры.

#Свердловская область#Здоровье#Врач#Профилактика#Рак#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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