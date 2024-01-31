Проект по профилактике рака кишечника сохранил жизни десяткам уральцев

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Злокачественные опухоли выявили у 34 пациентов, все они проходят лечение. Об этом сообщает Минздрав региона.
До старта пилотного проекта мы делали исследования биологического материала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом, но он малоинформативен. Тогда в лабораторию приобрели прибор, позволяющий применять иммунохимический метод, показывающий точное количество крови в лабораторных пробах. Индивидуальный подход позволил убедить большинство пациентов пройти второй этап обследования и уточнить диагноз, — отметил главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин.
Кроме того, в ходе тщательного обследования медики поставили правильные диагнозы пациентам с другими патологиями и удалили около 50 различных новообразований.
Принято решение продлить действие проекта на 2024 год, также сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что у жителей Нижнего Тагила будут искать ДНК коклюша и холеры.