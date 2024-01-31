Прогулки по Нижнему Тагилу: Муринские пруды

Новое образовательное учреждение, о котором мечтали и дети, и родители, построили за рекордно короткие сроки. Оно поразила и красотой, и своими размерами: общая площадь новостройки более 20 тысяч квадратных метров. В ней пять спортивных залов, столовая на 600 мест, просторный актовый зал, современные кабинеты технологии, специализированные лаборатории по физике, химии, биологии, школьный музей и многое другое. Рядом — открытый стадион с искусственным покрытием, спортплощадки для разных видов спорта.