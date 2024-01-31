Прогулки по Нижнему Тагилу: Муринские пруды

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В общем, жизнь на Муринских прудах бьёт ключом! А начиналась она с Семена Мурина, который в конце 19 века получил в наследство от купца Львова плотину, пруд и мельницу, развернул там кипучую деятельность.
Семен с сыновьями молол там не только зерно, но и малахит, нежжённую кость для тагильских кустарей, ремонтировал сеялки, веялки, жатки и другую сельхозтехнику местных крестьян. Семья Муриных жила в двухэтажном доме, а два дома сдавала под дачи тагильским купцам.
После коллективизации, образования горбуновского колхоза Семён стал заведующим на мельнице, но… ненадолго: в конце тридцатых годов прошлого века надобность в мельнице отпала, а Мурина, как специалиста, перевели заведовать мельницей в Лаю. Туда же перевезли и сохранившееся оборудование.
От мельницы Семена, его домов вскоре не осталось и следа, а Муринские пруды радуют и ныне, стали местом отдыха уже для нескольких поколений тагильчан. Со временем появился Гальяно-Горбуновский массив, а в нём микрорайон «Муринские пруды», в котором строятся не только многоэтажки, но и объекты соцкультбыта.
Знаковым стало строительство на Муринских прудах современной школы №100 на 1200 мест. Это было первое новое образовательное учреждение в Нижнем Тагиле за четверть века. Особенно ждали новостройку в динамично развивающемся, «спальном» Гальяно-Горбуновском массиве, где школы переполнены.
Новое образовательное учреждение, о котором мечтали и дети, и родители, построили за рекордно короткие сроки. Оно поразила и красотой, и своими размерами: общая площадь новостройки более 20 тысяч квадратных метров. В ней пять спортивных залов, столовая на 600 мест, просторный актовый зал, современные кабинеты технологии, специализированные лаборатории по физике, химии, биологии, школьный музей и многое другое. Рядом — открытый стадион с искусственным покрытием, спортплощадки для разных видов спорта.
Школу №100 торжественно открыли 2 сентября 2019 года. Осталось благоустроить близлежащую территорию. И уже осенью 2020 года рядом был торжественно открыт экопарк «Муринские пруды» площадью 7,5 гектара. Его благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», освоив около 95 миллионов рублей. Пустырь преобразился: построены спортивные и игровые площадки, зоны для велосипедных и пеших прогулок. Для людей постарше смонтированы удобные беседки и скамейки, для молодёжи — уличные тренажёры.
Не забыта и история. В центре экопарка памятник — мельница и Семён Мурин в металле, на века! Засеяны тысячи квадратных метров газонов, высаживаются саженцы разных пород деревьев. Когда они вырастут, превратятся в большие деревья, экопарк станет ещё краше!
В 2020 году рядом, на улице Удовенко, 4, был построен детский сад №210 на 170 мест. В этом детском саду МАДОУ «Радость» в рамках программы «Демография» укомплектовали восемь групп, в том числе две ясельные. Здание поражает своими яркими красками, а внутри — современной мебелью, развивающими играми и даже интерактивными глобусами, цифровыми микроскопами и планшетами!
Это, кстати, не единственный детский сад, построенный на Гальяно-Горбуновском массиве за последние годы. Детей там много, это отнюдь не окраина, поэтому местные жители с нетерпением ждут постройки на Гальянке кукольного театра. Те, кто катается на лыжах, ждут постройки лыжной базы. С ней отдых на Муринских прудах станет намного комфортнее!
Виктор Кузнецов, краевед.