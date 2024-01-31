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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов в Екатеринбурге

Пьяный лихач гнался от автоинспекторов по Екатеринбургу

31 января 2024, 12:01
Фото: 1MI

Пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Он отказывался останавливаться из-за отсутствия у него водительских прав. Погоня за ним происходила в Академическом районе.

Все это происходило в ночное время с 29 на 30 января. Автоинспекторы пытались остановить водителя автомобиля Daewoo Nexia. Однако мужчина решил ускользнуть от сотрудников ГИБДД.

Во время погони он проезжал перекрестки на красный свет светофора, что представляло угрозу для пешеходов и других автомобилистов.

Погоня завершилась в поселке Медном, где автомобилист не смог справиться с управлением и въехал в сугроб. Здесь его задержали. Лихачем оказался 29-летний местный житель, который признался, что пытался скрыться из-за отсутствия у него права на управление машиной.

Мужчина был в нетрезвом состоянии. Лихача доставили в отделение, где составили в его отношении протоколы за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ совершить остановку. Автомобиль водителя был отправлен на спецстоянку.

Ранеее в уральской столице поймали лихача на Lexus. Его привлекли к ответственности.

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#Происшествия#Свердловская область#Водительские права#Погоня#ДПС#Екатеринбург#Лихач#Дарья Сорокина#Инспектор ДПС
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