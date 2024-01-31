Пьяный лихач гнался от автоинспекторов по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Все это происходило в ночное время с 29 на 30 января. Автоинспекторы пытались остановить водителя автомобиля Daewoo Nexia. Однако мужчина решил ускользнуть от сотрудников ГИБДД.
Во время погони он проезжал перекрестки на красный свет светофора, что представляло угрозу для пешеходов и других автомобилистов.
Погоня завершилась в поселке Медном, где автомобилист не смог справиться с управлением и въехал в сугроб. Здесь его задержали. Лихачем оказался 29-летний местный житель, который признался, что пытался скрыться из-за отсутствия у него права на управление машиной.
Мужчина был в нетрезвом состоянии. Лихача доставили в отделение, где составили в его отношении протоколы за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ совершить остановку. Автомобиль водителя был отправлен на спецстоянку.
Ранеее в уральской столице поймали лихача на Lexus. Его привлекли к ответственности.