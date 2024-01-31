Пять видов наркотиков нашли у жительницы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По данным следователей, она покупала наркотики онлайн для собственного потребления. У нее дома нашли пять видов психотропных веществ.
Весной 2023 года тагильчанка, проживающая в Нижней Салде, совершила покупку трех партий наркотиков через онлайн-магазин. После оплаты ей были предоставлены координаты мест, где находились наркотики.
В апреле прошлого года она поехала по одному из адресов, чтобы забрать одну из таких «закладок», и попросила подругу подвезти ее. Однако на обратном пути экипаж ДПС остановил их на трассе. Сотрудники органов внутренних дел изъяли наркотики, а затем направились в квартиру гражданки, где нашли и другие запрещенные вещества. Злоумышленница была отправлена под стражу.
Ранее тагильчанку судили за незаконный оборот наркотиков. Она провела часть срока в колонии, после чего ей было назначено ограничение свободы. Из-за рецидива ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее пять наркоманских притонов были обнаружены в Нижнем Тагиле.