Пять видов наркотиков нашли у жительницы Нижнего Тагила

В апреле прошлого года она поехала по одному из адресов, чтобы забрать одну из таких «закладок», и попросила подругу подвезти ее. Однако на обратном пути экипаж ДПС остановил их на трассе. Сотрудники органов внутренних дел изъяли наркотики, а затем направились в квартиру гражданки, где нашли и другие запрещенные вещества. Злоумышленница была отправлена под стражу.