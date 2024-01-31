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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Жительница Нижнего Тагила хранила в квартире пять видов наркотиков

Пять видов наркотиков нашли у жительницы Нижнего Тагила

31 января 2024, 13:01
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила хранила в квартире пять видов наркотиков

В Нижнем Тагиле в суд отправлено уголовное дело об обороте психотропных веществ в отношении местной жительницы. Обвиняемой 36 лет.

По данным следователей, она покупала наркотики онлайн для собственного потребления. У нее дома нашли пять видов психотропных веществ.

Весной 2023 года тагильчанка, проживающая в Нижней Салде, совершила покупку трех партий наркотиков через онлайн-магазин. После оплаты ей были предоставлены координаты мест, где находились наркотики.

В апреле прошлого года она поехала по одному из адресов, чтобы забрать одну из таких «закладок», и попросила подругу подвезти ее. Однако на обратном пути экипаж ДПС остановил их на трассе. Сотрудники органов внутренних дел изъяли наркотики, а затем направились в квартиру гражданки, где нашли и другие запрещенные вещества. Злоумышленница была отправлена под стражу.

Ранее тагильчанку судили за незаконный оборот наркотиков. Она провела часть срока в колонии, после чего ей было назначено ограничение свободы. Из-за рецидива ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее пять наркоманских притонов были обнаружены в Нижнем Тагиле.

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#Нижний Тагил#Лишение свободы#Колония#Наркотики#Серов#ДПС#Екатеринбург#Рецидив#Стража#Дарья Сорокина
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