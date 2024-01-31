Ради важной застройки на Уктусе снесут частные дома

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В мэрии рассказали, что на том месте будет возведен новый детский сад. В нем будет насчитываться 350 мест. Также там построят школу на 1000 детей и новые дома. Кроме того, все пространство будет благоустроено и реконструируют два участка на улице Дарвина и улице Гаршина.
Общая площадь земель составила 2,8 тысячи квадратных метров. При этом оплачивать собственникам все будет застройщик. Постановление об изъятии земли уже подписано.
Застройка территории планируется в течение трех лет.
Напомним, ранее на Пионерке в Екатеринбурге у граждан тоже были изъяты дома. Жилец одного из них не считает, что его дом аварийный, а потому подал в суд.