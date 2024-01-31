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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Шесть частных домов снесут на Уктусе в Екатеринбурге

Ради важной застройки на Уктусе снесут частные дома

31 января 2024, 06:31
Фото: 1MI

Шесть частных домов снесут на Уктусе в Екатеринбурге

На улице Дарвина на Уктусе в Екатеринбурге частные дома отдадут под снос. Шесть зданий попали в проект комплексного освоения территории.

В мэрии рассказали, что на том месте будет возведен новый детский сад. В нем будет насчитываться 350 мест. Также там построят школу на 1000 детей и новые дома. Кроме того, все пространство будет благоустроено и реконструируют два участка на улице Дарвина и улице Гаршина.

Общая площадь земель составила 2,8 тысячи квадратных метров. При этом оплачивать собственникам все будет застройщик. Постановление об изъятии земли уже подписано.

Застройка территории планируется в течение трех лет.

Напомним, ранее на Пионерке в Екатеринбурге у граждан тоже были изъяты дома. Жилец одного из них не считает, что его дом аварийный, а потому подал в суд.

Десятки домов снесут в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Город#Строительство#Застройщик#Снос#Дома#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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