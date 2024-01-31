Ради важной застройки на Уктусе снесут частные дома

В мэрии рассказали, что на том месте будет возведен новый детский сад. В нем будет насчитываться 350 мест. Также там построят школу на 1000 детей и новые дома. Кроме того, все пространство будет благоустроено и реконструируют два участка на улице Дарвина и улице Гаршина.