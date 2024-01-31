Рекордно теплая погода зафиксирована в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что через Свердловскую область сейчас идет атмосферный фронт. Поэтому и сохраняется теплая для зимы погода. А уже с 1 февраля похолодает. В Нижнем Тагиле столбики термометров покажут до -7 градусов. При этом осадков не будет.