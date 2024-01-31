tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Десятилетний температурный рекорд побит в Екатеринурге

Рекордно теплая погода зафиксирована в Екатеринбурге

31 января 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

Десятилетний температурный рекорд побит в Екатеринурге

29 января в Екатеринбурге был побит температурный рекорд. Этот день стал самым теплым (во время зимнего периода) за последние десять лет.

Информацию об этом предоставил метеоролог Алексей Пулин. Так, среднесуточная температура в указанный день составила -7,5 градусов, что на 4,6 градуса превышает среднюю норму.

Подобные метеоклиматические условия были зафиксированы в последний раз в 2013 году. Также другие населенные пункты региона порадовали жителей теплой погодой: в Красноуфимске термометр показал -4,4 градуса, а в Ивделе -7,9 градусов.

Ранее сообщалось, что через Свердловскую область сейчас идет атмосферный фронт. Поэтому и сохраняется теплая для зимы погода. А уже с 1 февраля похолодает. В Нижнем Тагиле столбики термометров покажут до -7 градусов. При этом осадков не будет.

Облачная погода без осадков ожидается в Нижнем Тагиле в конце января
Узнать подробнее
Читайте также:
Девять дорожных участков отремонтируют в Екатеринбурге до конца зимыГде погреться уральской зимой: обзор термальных комплексов Свердловской области
#Свердловская область#Погода#Красноуфимск#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеоролог#Температурный рекорд#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58