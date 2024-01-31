Рекордно теплая погода зафиксирована в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Информацию об этом предоставил метеоролог Алексей Пулин. Так, среднесуточная температура в указанный день составила -7,5 градусов, что на 4,6 градуса превышает среднюю норму.
Подобные метеоклиматические условия были зафиксированы в последний раз в 2013 году. Также другие населенные пункты региона порадовали жителей теплой погодой: в Красноуфимске термометр показал -4,4 градуса, а в Ивделе -7,9 градусов.
Ранее сообщалось, что через Свердловскую область сейчас идет атмосферный фронт. Поэтому и сохраняется теплая для зимы погода. А уже с 1 февраля похолодает. В Нижнем Тагиле столбики термометров покажут до -7 градусов. При этом осадков не будет.