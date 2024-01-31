Семилетняя девочка в красной шапке в Свердловской области найдена

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Подробности исчезновения неизвестны. Однако в полиции с родителями ребенка провели профилактическую беседу, сообщили TagilCity.ru в МО МВД «Верхнепышминский».
Напомним, ранее семилетняя Камилла ушла из дома. Это случилось 30 января. В момент исчезновения ребенок был одет в болоньевые штаны, черные сапоги и пуховик с белым мехом.
Еще ранее, 26 января, из детского дома в Нижнем Тагиле сбежал 14-летний мальчик. Его искали четверо суток. В результате он пришел к своей сестре, которая сообщила об этом в полицию.