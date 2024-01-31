tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Поиски семилетней девочки в красной шапке в Среднеуральске завершены

Семилетняя девочка в красной шапке в Свердловской области найдена

31 января 2024, 04:36
Фото: 1MI

Поиски семилетней девочки в красной шапке в Среднеуральске завершены

Пропавшую семилетнюю девочку в красной шапке нашли полицейские. Ранее девочку искали полицейские и волонтеры.

Подробности исчезновения неизвестны. Однако в полиции с родителями ребенка провели профилактическую беседу, сообщили TagilCity.ru в МО МВД «Верхнепышминский».

Напомним, ранее семилетняя Камилла ушла из дома. Это случилось 30 января. В момент исчезновения ребенок был одет в болоньевые штаны, черные сапоги и пуховик с белым мехом.

Еще ранее, 26 января, из детского дома в Нижнем Тагиле сбежал 14-летний мальчик. Его искали четверо суток. В результате он пришел к своей сестре, которая сообщила об этом в полицию.

Военный подрался с другом у бара в Екатеринбурге и пропал
Узнать подробнее
Читайте также:
14-летний пропавший подросток из Среднеуральска найден в ПермиПропавшую девочку в Нижнем Тагиле нашли в гараже ее домаНа Урале начались поиски двух пропавших детей
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Поиск#Волонтеры#Среднеуральск#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Взялись за педагогов: учитель из Нижнего Тагила отдал мошенникам 600 тысяч рублей
Вчера, 12:28
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:51
Реабилитологи из Нижнего Тагила спасли 15 кроликов, на которых ставили опыты
Вчера, 16:42
В России сломался интернет
Вчера, 17:17