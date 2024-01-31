Сергей Шойгу отчитал директора уральского оборонного завода

Замечание он сделал во время визита в Екатеринбург. Гендиректор Олег Емельянов доложил, что производство за год выросло в шесть раз. Он добавил, что практически завершена работа над первой партией самоходного комплекса 2С35 «Коалиция СВ», а гособоронзаказ выполняется по плану. Также Емельянов добавил, что у предприятия есть возможность наращивания производства.