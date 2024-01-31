Сергей Шойгу отчитал директора уральского оборонного завода

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Замечание он сделал во время визита в Екатеринбург. Гендиректор Олег Емельянов доложил, что производство за год выросло в шесть раз. Он добавил, что практически завершена работа над первой партией самоходного комплекса 2С35 «Коалиция СВ», а гособоронзаказ выполняется по плану. Также Емельянов добавил, что у предприятия есть возможность наращивания производства.
Однако министр раскритиковал гендиректора, заявив, что все возможности надо использовать. Он отметил, что машины должны были начать работать в 2023 году.
Министр отметил, что наблюдаются хорошие темпы по ремонту и новым орудиям «Мста». Но работу по другим системам надо усилить. Шойгу добавил, что новые установки востребованы и надо как можно быстрее запускать серийное производство.
Напомним, ранее стало известно о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. В частости, он может приехать и в Нижний Тагил.