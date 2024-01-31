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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

Министр обороны проверил «Уралтрансмаш» и остался недоволен

Сергей Шойгу отчитал директора уральского оборонного завода

31 января 2024, 06:12
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Министр обороны проверил «Уралтрансмаш» и остался недоволен

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обрушился с критикой на гендиректора «Уралтрансмаша». Причиной стало затягивание сроков производства артиллерийских комплексов.

Замечание он сделал во время визита в Екатеринбург. Гендиректор Олег Емельянов доложил, что производство за год выросло в шесть раз. Он добавил, что практически завершена работа над первой партией самоходного комплекса 2С35 «Коалиция СВ», а гособоронзаказ выполняется по плану. Также Емельянов добавил, что у предприятия есть возможность наращивания производства.

Однако министр раскритиковал гендиректора, заявив, что все возможности надо использовать. Он отметил, что машины должны были начать работать в 2023 году.

Министр отметил, что наблюдаются хорошие темпы по ремонту и новым орудиям «Мста». Но работу по другим системам надо усилить. Шойгу добавил, что новые установки востребованы и надо как можно быстрее запускать серийное производство.

Напомним, ранее стало известно о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. В частости, он может приехать и в Нижний Тагил.

#Свердловская область#Работа#Завод#Визит#Сергей Шойгу#Критика#Министр обороны#Уралтрансмаш#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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