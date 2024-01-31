Шойгу рассказали о зарплатах рабочих на оборонном заводе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Эта информация была представлена руководством предприятия министру обороны Сергею Шойгу в ходе его проверочного визита на предприятие.
В рамках отчета руководство сообщило министру, что в прошлом году средняя заработная плата на предприятии составила 130 тысяч рублей, в то время как у рабочих, занятых в производственном процессе, она достигла 152 тысяч рублей. Общий средний уровень зарплаты по предприятию составил 120 тысяч рублей.
В рамках инспекции генерал Шойгу пожал руку одному из сотрудников, который также получает хорошую зарплату.
Посещение министра обороны Шойгу в Екатеринбурге состоялось вечером 29 января. Он побывал на нескольких предприятиях оборонного комплекса. На «Уралтрансмаше» Сергеем Шойгу была высказана критика главному конструктору за задержку в сроках производства нового артиллерийского комплекса.