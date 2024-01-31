Шойгу рассказали о зарплатах рабочих на оборонном заводе в Екатеринбурге

В рамках отчета руководство сообщило министру, что в прошлом году средняя заработная плата на предприятии составила 130 тысяч рублей, в то время как у рабочих, занятых в производственном процессе, она достигла 152 тысяч рублей. Общий средний уровень зарплаты по предприятию составил 120 тысяч рублей.