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Сергею Шойгу доложили о размере зарплат рабочих на военном заводе

Шойгу рассказали о зарплатах рабочих на оборонном заводе в Екатеринбурге

31 января 2024, 07:30
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Сергею Шойгу доложили о размере зарплат рабочих на военном заводе

Сотрудники предприятия «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, занятые выполнением государственных оборонных заказов, в настоящее время получают заработную плату в диапазоне от 120 до 152 тысяч рублей.

Эта информация была представлена руководством предприятия министру обороны Сергею Шойгу в ходе его проверочного визита на предприятие.

В рамках отчета руководство сообщило министру, что в прошлом году средняя заработная плата на предприятии составила 130 тысяч рублей, в то время как у рабочих, занятых в производственном процессе, она достигла 152 тысяч рублей. Общий средний уровень зарплаты по предприятию составил 120 тысяч рублей.

В рамках инспекции генерал Шойгу пожал руку одному из сотрудников, который также получает хорошую зарплату.

Посещение министра обороны Шойгу в Екатеринбурге состоялось вечером 29 января. Он побывал на нескольких предприятиях оборонного комплекса. На «Уралтрансмаше» Сергеем Шойгу была высказана критика главному конструктору за задержку в сроках производства нового артиллерийского комплекса.

Сергей Шойгу прилетел на военный завод в Екатеринбурге
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#Завод#Сотрудник#Заработная плата#Зарплаты#Посещение#Сергей Шойгу#Критика#Уралтрансмаш#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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