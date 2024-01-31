Состоялся обмен военнопленными. В Свердловскую область вернулись пять человек

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Пятеро мужчин смогли вернуться домой.
Согласно сообщению в соцсетях уполномоченного по правам человека региона Татьяны Мерзляковой, состоялся обмен. В результате несколько мужчин из региона возвратились домой.
Омбудсмен подчеркнула, что рада за всех, кто теперь дома. Известно, что одному мужчине требуется медицинская помощь.
Мерзлякова выражает надежду, что обмен пленными продолжится и остальные люди, кто оказался в плену, смогут возвратиться домой.
Ранее сообщалось, что условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен.