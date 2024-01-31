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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Пять военнослужащих вернулись в Свердловскую областьиз плена

Состоялся обмен военнопленными. В Свердловскую область вернулись пять человек

31 января 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney

Пять военнослужащих вернулись в Свердловскую областьиз плена

В Свердловскую область вернулись военнопленные из плена.

Пятеро мужчин смогли вернуться домой.

Согласно сообщению в соцсетях уполномоченного по правам человека региона Татьяны Мерзляковой, состоялся обмен. В результате несколько мужчин из региона возвратились домой.

Омбудсмен подчеркнула, что рада за всех, кто теперь дома. Известно, что одному мужчине требуется медицинская помощь.

Мерзлякова выражает надежду, что обмен пленными продолжится и остальные люди, кто оказался в плену, смогут возвратиться домой.

Ранее сообщалось, что условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Обмен#Права#Военные#Права человека#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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