Спасенная губернатором Куйвашевым усадьба в Екатеринбурге получила особый статус

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Екатеринбурге получила продолжение история с усадьбой Топоркова, которая чуть была не была разрушена по желанию собственника. После того, как демонтаж по поручению главы региона был приостановлен, в дело вмешалось управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Ведомство присвоило усадьбе статус «объекта с признаками ОКН». Об этом сообщили добровольцы «Том Сойер Фест», которые с 2019 года занимались реставрацией старинного здания.
Окончательное решение о том, будет ли усадьба Топоркова включена в реестр, будет принято через три месяца, также уточняют волонтеры. Здание пытались снести в ночь на 24 января. Мэрию о предстоящих работах никто не уведомлял.
Ранее стало известно о том, что в Арамиле начались работы по сносу старейшего мукомольного завода.