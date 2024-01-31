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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Екатеринбурге усадьба Топоркова получила особый статус

Спасенная губернатором Куйвашевым усадьба в Екатеринбурге получила особый статус

31 января 2024, 12:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге усадьба Топоркова получила особый статус

Старинную усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга внесли в перечень объектов с признаками ОКН.

В Екатеринбурге получила продолжение история с усадьбой Топоркова, которая чуть была не была разрушена по желанию собственника. После того, как демонтаж по поручению главы региона был приостановлен, в дело вмешалось управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Ведомство присвоило усадьбе статус «объекта с признаками ОКН». Об этом сообщили добровольцы «Том Сойер Фест», которые с 2019 года занимались реставрацией старинного здания.

Окончательное решение о том, будет ли усадьба Топоркова включена в реестр, будет принято через три месяца, также уточняют волонтеры. Здание пытались снести в ночь на 24 января. Мэрию о предстоящих работах никто не уведомлял.

Ранее стало известно о том, что в Арамиле начались работы по сносу старейшего мукомольного завода.

Остановлен снос старинной усадьбы в Екатеринбурге
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#Общество#Ремонт#Дом#Демонтаж#Екатеринбург#Евгения Сафина#Объект культурного наследия#Снос дома
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