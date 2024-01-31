Спасенная губернатором Куйвашевым усадьба в Екатеринбурге получила особый статус

В Екатеринбурге получила продолжение история с усадьбой Топоркова, которая чуть была не была разрушена по желанию собственника. После того, как демонтаж по поручению главы региона был приостановлен, в дело вмешалось управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.