Старейший мукомольный завод сносят в Арамиле

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В администрации округа заявили, что предприятие получило нового владельца. Он решил, что здания нужно снести. По мнению местных жителей, завод выкуплен компанией из Москвы. Они заявили, что теперь здесь хотят сделать трубный завод, пишет Е1.
Мельница в поселке Арамиль была основана в 1898 году. Со временем она стала мукомольным заводом и градообразующим предприятием. Проработало оно до 2004 года.
Напомним, в прошлом голу в Арамиле на заводе по производству лакокрасочных материалов случился пожар. Из-за дыма даже поменяли расписание в аэропорту Кольцово.