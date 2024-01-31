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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Снос старейшего мукомольного завода начался в Арамиле

Старейший мукомольный завод сносят в Арамиле

31 января 2024, 05:28
Фото: Е1

Снос старейшего мукомольного завода начался в Арамиле

В Арамиле начался снос старейшего мукомольного завода. Местные жители рассказали, что техника уже уничтожает старый цех. На территории уже убраны некоторые постройки. Теперь рабочие приступили к сносу.

В администрации округа заявили, что предприятие получило нового владельца. Он решил, что здания нужно снести. По мнению местных жителей, завод выкуплен компанией из Москвы. Они заявили, что теперь здесь хотят сделать трубный завод, пишет Е1.

Мельница в поселке Арамиль была основана в 1898 году. Со временем она стала мукомольным заводом и градообразующим предприятием. Проработало оно до 2004 года.

Напомним, в прошлом голу в Арамиле на заводе по производству лакокрасочных материалов случился пожар. Из-за дыма даже поменяли расписание в аэропорту Кольцово.

#Свердловская область#Город#Завод#Арамиль#Снос#Здание#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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