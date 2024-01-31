Суд заставил тагильский ХЗ «Планта» создать санитарно-защитную зону

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Нижнетагильская прокуратура по охране природы проверила химзавод «Планта». Выяснилось, что объем выбросов в воздух превышал 200 тонн. При этом у юрлица не было проекта защитной зоны, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурор подал иск в нижнетагильский Дзержинский суд с требованием обязать химическое предприятие составить проект санитарно-защитной зоны. Суд иск удовлетворил. Предприятие в настоящий момент все имевшиеся нарушения устранило.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле жители на протяжении двух недель дышали формальдегидом.