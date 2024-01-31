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Химзавод в Нижнем Тагиле обязали установить санитарно-защитную зону

Суд заставил тагильский ХЗ «Планта» создать санитарно-защитную зону

31 января 2024, 09:16
Фото: Midjourney

Химзавод в Нижнем Тагиле обязали установить санитарно-защитную зону

В Свердловской области будет разработан проект санитарно-защитной зоны химического предприятия.

Нижнетагильская прокуратура по охране природы проверила химзавод «Планта». Выяснилось, что объем выбросов в воздух превышал 200 тонн. При этом у юрлица не было проекта защитной зоны, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор подал иск в нижнетагильский Дзержинский суд с требованием обязать химическое предприятие составить проект санитарно-защитной зоны. Суд иск удовлетворил. Предприятие в настоящий момент все имевшиеся нарушения устранило.

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле жители на протяжении двух недель дышали формальдегидом.

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#Экология#Прокуратура#Суд#Воздух#Предприятие#Выбросы#Нарушения#Химзавод#Планта#Екатеринбург#Санитарно-защитные зоны#Елизавета Зиборова
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