Супругам Нижнего Тагила вручили награды за верность

Праздник состоялся в городском ЗАГСе. Награды получили четыре супружеские пары. Они недавно отпраздновали «золотую» свадьбу. Это тагильчане, которые уже 50 лет в браке. Все они воспитали как минимум двоих детей. Об этом сообщается в сюжете ТК «Телекон».