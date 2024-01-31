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Супругам из Нижнего Тагила вручили знаки отличия «Совет да любовь»

Супругам Нижнего Тагила вручили награды за верность

31 января 2024, 08:14
Фото: ТК «Телекон»

Супругам из Нижнего Тагила вручили знаки отличия «Совет да любовь»

За верость по отношению друг к другу наградили супругов из Нижнего Тагила. Некоторые пары удостоились почетных знаков «Совет да любовь».

Праздник состоялся в городском ЗАГСе. Награды получили четыре супружеские пары. Они недавно отпраздновали «золотую» свадьбу. Это тагильчане, которые уже 50 лет в браке. Все они воспитали как минимум двоих детей. Об этом сообщается в сюжете ТК «Телекон».

На церемонию награждения пары пришли с детьми и внуками, а некоторые и с правнуками. Кроме того, награды удостоились и некоторые семьи за воспитание пяти и более детей. Так, пять матерей получили знаки «Материнская доблесть».

Ранее TagilCity.ru собрал подборку необычных свадеб, которые были сыграны в прошлом году.

«Совет да любовь»: 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области
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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Награды#ЗАГС#Супруги#Екатеринбург#Внуки#Дарья Сорокина
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