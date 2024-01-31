Супругам Нижнего Тагила вручили награды за верность

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Праздник состоялся в городском ЗАГСе. Награды получили четыре супружеские пары. Они недавно отпраздновали «золотую» свадьбу. Это тагильчане, которые уже 50 лет в браке. Все они воспитали как минимум двоих детей. Об этом сообщается в сюжете ТК «Телекон».
На церемонию награждения пары пришли с детьми и внуками, а некоторые и с правнуками. Кроме того, награды удостоились и некоторые семьи за воспитание пяти и более детей. Так, пять матерей получили знаки «Материнская доблесть».
Ранее TagilCity.ru собрал подборку необычных свадеб, которые были сыграны в прошлом году.