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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Свердловской области увеличилось число случаев буллинга в школах на 20%

Свердловские дети стали чаще жаловаться на буллинг в школах

31 января 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области увеличилось число случаев буллинга в школах на 20%

В свердловских школах выросло число травли среди учащихся.

Количество заявлений по травле школьников в Свердловской области за прошедший год увеличилось на 20%.

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова сообщил журналисту URA.RU, что проблема буллинга в учебных заведениях растет. Два года назад было зафиксировано 120 случаев. При этом в школах создаются службы примирения.

Как полагает Мороков, нужно создать независимые психологические службы в школах.

Ранее сообщалось, что школьный буллинг дошел до суда в Свердловской области.

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