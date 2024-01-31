Свердловские дети стали чаще жаловаться на буллинг в школах

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Количество заявлений по травле школьников в Свердловской области за прошедший год увеличилось на 20%.
По словам детского омбудсмена Игоря Морокова сообщил журналисту URA.RU, что проблема буллинга в учебных заведениях растет. Два года назад было зафиксировано 120 случаев. При этом в школах создаются службы примирения.
Как полагает Мороков, нужно создать независимые психологические службы в школах.
Ранее сообщалось, что школьный буллинг дошел до суда в Свердловской области.