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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Аномально теплая погода сохранится в Свердловской области

Тепло не планирует отступать из Свердловской области

31 января 2024, 06:22
Фото: 1MI

Аномально теплая погода сохранится в Свердловской области

Теплая погода сохранится в Свердловской области 31 января. Температура будет немного выше климатической нормы, рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, через Свердловскую область идет атмосферный фронт. Температурных инверсий не наблюдается, а потому в нижнем слое атмосферы сохранится тепло. Климатическая норма температуры все еще превышена на несколько градусов.

Пулин отметил, что 31 января в Екатеринбурге будет облачно и пройдет снег. Столбики термометров поднимутся до -2…-4 градусов, а ночью похолодает до -6…-8 градусов.

В Нижнем Тагиле прогнозируется подобная погода, а вот 1 февраля похолодает до -7 градусов. При этом осадков не ожидается.

Напомним, ранее прогнозировалось, что в начале февраля в Свердловскую область придут снегопады.

#Свердловская область#Потепление#Снег#Осадки#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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