Тепло не планирует отступать из Свердловской области

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По его словам, через Свердловскую область идет атмосферный фронт. Температурных инверсий не наблюдается, а потому в нижнем слое атмосферы сохранится тепло. Климатическая норма температуры все еще превышена на несколько градусов.
Пулин отметил, что 31 января в Екатеринбурге будет облачно и пройдет снег. Столбики термометров поднимутся до -2…-4 градусов, а ночью похолодает до -6…-8 градусов.
В Нижнем Тагиле прогнозируется подобная погода, а вот 1 февраля похолодает до -7 градусов. При этом осадков не ожидается.
Напомним, ранее прогнозировалось, что в начале февраля в Свердловскую область придут снегопады.