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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Очередь скопилась в метро Екатеринбурга

Толпа людей стоит в очереди в метро Екатеринбурга

31 января 2024, 07:52
Фото: 1MI

Очередь скопилась в метро Екатеринбурга

В утреннее время 31 января на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге наблюдалась толпа людей. Это произошло в час-пик.

По словам пассажиров, возникают трудности с терминалами для оплаты — они столи около них более чем 10 минут, сообщает Е1.

По словам екатеринбурженки Ильмиры, в метро не организована «нормальная» система. В очереди к терминалу она стояла семь минут, и столько же, по ее словам, люди столи перед лентой (в месте для проверки сумок).

Почему нельзя сделать оплату картой на каждом входе? 95% людей картой оплачивают, — высказалась жительница.

Другие пассажиры сообщили, что давка произошла из-за поломки одного из терминалов. В администрации подтвердили, что один терминал подвисал. К настоящему моменту очереди уже не скапливаются.

Ранее пассажиров метро в Екатеринбурге предупредили о мошенниках. Листовки раздавали полицейские. Таким образом они предупреждали граждан о телефонных аферистах.

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#Транспорт#Свердловская область#Метро#Очередь#Оплата#Терминалы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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