Толпа людей стоит в очереди в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По словам пассажиров, возникают трудности с терминалами для оплаты — они столи около них более чем 10 минут, сообщает Е1.
По словам екатеринбурженки Ильмиры, в метро не организована «нормальная» система. В очереди к терминалу она стояла семь минут, и столько же, по ее словам, люди столи перед лентой (в месте для проверки сумок).
Почему нельзя сделать оплату картой на каждом входе? 95% людей картой оплачивают, — высказалась жительница.
Другие пассажиры сообщили, что давка произошла из-за поломки одного из терминалов. В администрации подтвердили, что один терминал подвисал. К настоящему моменту очереди уже не скапливаются.
Ранее пассажиров метро в Екатеринбурге предупредили о мошенниках. Листовки раздавали полицейские. Таким образом они предупреждали граждан о телефонных аферистах.