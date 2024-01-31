tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Свердловской области автобусы простаивают из-за нехватки кондукторов и водител

В Екатеринбурге на линию не выходят 25% автобусов: остро не хватает водителей

31 января 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области автобусы простаивают из-за нехватки кондукторов и водител

Из-за острой нехватки специалистов в транспортной сфере в Екатеринбурге плохо работает городской пассажирский транспорт: в простое находятся до 25% всех автобусов.

По информации департамента по труду и занятости Свердловской области, свободны порядка 7,7 тысяч вакансий водителей и более 5,5 тысяч вакансий кондукторов. Да и в целом остро ощущается дефицит рабочих профессий: региону нужны разнорабочие, уборщики и представители других специальностей.

Отметим, что екатеринбургский «Гортранс» пытается лишить проблему дефицита кадров разными способами. В частности, сотрудникам могут помочь оформить ипотеку на льготных условиях, пишет ЕАН.

Ранее стало известно, что на станции метро «Чкаловская» в екатеринбургском метрополитене утром 31 января возникла давка.

#Транспорт#Водители#Дефицит#Кадры#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58