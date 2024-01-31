В Екатеринбурге на линию не выходят 25% автобусов: остро не хватает водителей

По информации департамента по труду и занятости Свердловской области, свободны порядка 7,7 тысяч вакансий водителей и более 5,5 тысяч вакансий кондукторов. Да и в целом остро ощущается дефицит рабочих профессий: региону нужны разнорабочие, уборщики и представители других специальностей.



Отметим, что екатеринбургский «Гортранс» пытается лишить проблему дефицита кадров разными способами. В частности, сотрудникам могут помочь оформить ипотеку на льготных условиях, пишет ЕАН.



Ранее стало известно, что на станции метро «Чкаловская» в екатеринбургском метрополитене утром 31 января возникла давка.