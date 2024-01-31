В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

Столбики термометра держатся на высоких отметках благодаря отсутствию температурной инверсии в нижних слоях атмосферы. В результате, средние суточные значения температуры превышают норму на несколько градусов. Так, днем 31 января прогнозируются значения от минус 2 до минус 7 градусов в регионе, от минус 8 до минус 10 градусов на востоке области и около нуля на юго-западе.