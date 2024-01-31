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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

31 января 2024, 11:06
В Екатеринбурге 30 января текущего года стал самым теплым днем с 2013 года.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале синоптика Алексея Пулина, средние суточные значения температуры поднялись на 4,6 градуса выше нормы, достигнув отметки минус 7,5 градусов, пишет ИА «УралПолит.ru»

По словам специалиста, в данный момент по региону движется атмосферный фронт из западных районов на восток. Утром среды ожидаются небольшие осадки до 5 миллиметров в большинстве районов области. Однако уже к дневным часам количество снега практически прекратится.

Столбики термометра держатся на высоких отметках благодаря отсутствию температурной инверсии в нижних слоях атмосферы. В результате, средние суточные значения температуры превышают норму на несколько градусов. Так, днем 31 января прогнозируются значения от минус 2 до минус 7 градусов в регионе, от минус 8 до минус 10 градусов на востоке области и около нуля на юго-западе.

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