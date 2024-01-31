В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале синоптика Алексея Пулина, средние суточные значения температуры поднялись на 4,6 градуса выше нормы, достигнув отметки минус 7,5 градусов, пишет ИА «УралПолит.ru»
По словам специалиста, в данный момент по региону движется атмосферный фронт из западных районов на восток. Утром среды ожидаются небольшие осадки до 5 миллиметров в большинстве районов области. Однако уже к дневным часам количество снега практически прекратится.
Столбики термометра держатся на высоких отметках благодаря отсутствию температурной инверсии в нижних слоях атмосферы. В результате, средние суточные значения температуры превышают норму на несколько градусов. Так, днем 31 января прогнозируются значения от минус 2 до минус 7 градусов в регионе, от минус 8 до минус 10 градусов на востоке области и около нуля на юго-западе.