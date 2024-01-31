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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

Трамвай №8 в Нижнем Тагиле поменял маршрут

В Нижнем Тагиле меняется движение трамвая по маршруту №8

31 января 2024, 15:47

Трамвай №8 в Нижнем Тагиле поменял маршрут

С февраля поменяется движение маршрута № 8 в Нижнем Тагиле.

Компания «Тагильский трамвай» сообщила, что с февраля для комфорта жителей города изменено движение по 8-му маршруту. В рабочие дни трамвай будет обслуживаться «Вагонкой» вместо «Новой Кушвы».

Теперь рейс вечером от остановки «Приречный мкрн» не будет доезжать до «Новой Кушвы». Он будет останавливаться на «УВЗ».

Утром рейс, который отправлялся от остановки «Новая Кушва» до «УВЗ» будет временно отменен.

Эти перемены созданы для улучшения комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что трамваи №3 и №21 в Екатеринбурге сохранятся по прежним направлениям.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Тагильский трамвай#Трамвай#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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