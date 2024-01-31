В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В настоящее время терминалы для безналичной оплаты установлены только на 76 автобусах, хотя автопарк перевозчиков включает в себя более 300 единиц транспорта.
Только одна компания выполняет условия муниципалитета, в то время как остальные перевозчики игнорируют установленные требования, сообщает «Все Новости».
В феврале планируется проверка, в ходе которой будет установлено, начали ли перевозчики устанавливать терминалы. За нарушение предприятиям грозят штрафные санкции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остро не хватает водителей на автобусы.