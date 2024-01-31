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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Нижнем Тагиле маршрутки не справились с внедрением безналичной оплаты

В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал

31 января 2024, 14:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле маршрутки не справились с внедрением безналичной оплаты

В Нижнем Тагиле коммерческие перевозчики не смогли справиться с внедрением безналичной оплаты проезда с января.

В настоящее время терминалы для безналичной оплаты установлены только на 76 автобусах, хотя автопарк перевозчиков включает в себя более 300 единиц транспорта.

Только одна компания выполняет условия муниципалитета, в то время как остальные перевозчики игнорируют установленные требования, сообщает «Все Новости».

В феврале планируется проверка, в ходе которой будет установлено, начали ли перевозчики устанавливать терминалы. За нарушение предприятиям грозят штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остро не хватает водителей на автобусы.

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#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Оплата#Водитель#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Безнал#Безналичная оплата#Камилла Булгакова
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