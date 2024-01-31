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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Свердловской области сменился директор по продажам на массовом рынке компании МТС

В Свердловской области сменился директор по продажам на массовом рынке компании МТС

31 января 2024, 12:20
Фото: МТС
Экосистема МТС сообщила о назначении на должность директора по продажам на массовом рынке филиала компании в Свердловской области Дениса Яненко.

В круг обязанностей нового директора по продажам войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.

Телекоммуникационный рынок Среднего Урала отличается одним из самых высоких в стране уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к качеству услуг. Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы Дениса в сфере телекома позволит МТС и далее успешно развиваться в ключевом для нас регионе, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Отметим, Денис Яненко родился в 1986 году. Он окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета. С 2011 года мужчина работает в телеком-компаниях, и, начиная с рядового менеджера, дошел в своей карьере до руководства альтернативными продажами макрорегиона.

#Бизнес#Свердловская область#Руководитель#Продажи#Конкуренция#МТС#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Менеджер
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