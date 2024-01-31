В Свердловской области сменился директор по продажам на массовом рынке компании МТС

Отметим, Денис Яненко родился в 1986 году. Он окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета. С 2011 года мужчина работает в телеком-компаниях, и, начиная с рядового менеджера, дошел в своей карьере до руководства альтернативными продажами макрорегиона.