В Свердловской области сменился директор по продажам на массовом рынке компании МТС

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В круг обязанностей нового директора по продажам войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.
Телекоммуникационный рынок Среднего Урала отличается одним из самых высоких в стране уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к качеству услуг. Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы Дениса в сфере телекома позволит МТС и далее успешно развиваться в ключевом для нас регионе, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Отметим, Денис Яненко родился в 1986 году. Он окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета. С 2011 года мужчина работает в телеком-компаниях, и, начиная с рядового менеджера, дошел в своей карьере до руководства альтернативными продажами макрорегиона.