Владельцы китайских автомобилей пострадали из-за параллельного импорта

По данным специалиста, сначала владельцы авто, привезенных по «серым» схемам, просят диллера перевести все с китайского. Затем он находит параллельные варианты починки, так как диллер ему отказывает. Обходится все это в условные 150 тысяч рублей (выше, чем у диллера). А затем он все равно возвращается к диллеру, так как ему что-то «не дочинили».