Владельцы китайских автомобилей пострадали из-за параллельного импорта

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Выяснилось, что диагностическое оборудование «не видит» машину в своей базе. А у производителей нет гарантий на эти авто, сообщают журналисты «Новых известий».
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, у купленных в России автомобилей все в порядке. Это касается и гарантий, и обслуживания. Однако, если машина была ввезена в страну по серому импорту, во время аварии некоторые модели блокируются. Разблокировать их обратно сложно.
Если машина предназначалась для китайского рынка или для рынка Арабских Эмиратов. Там другое ПО, наши дилеры его найти не могут, — добавил эксперт.
Напомним, что в стране действует запрет на параллельный импорт машин из Китая. Он распространяется только на юридические лица. Физические лица могут этим заниматься.
Если человек едет Китай, где покупает себе автомобиль по привлекательной цене, то пригнав его на родину он сталкивается и с другой проблемой — китайские иероглифы.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко считает, что у дилеров не существует трудностей с «китайцами». Все запчасти есть. Но это касается только авто, приобретенных у дилера.
По данным специалиста, сначала владельцы авто, привезенных по «серым» схемам, просят диллера перевести все с китайского. Затем он находит параллельные варианты починки, так как диллер ему отказывает. Обходится все это в условные 150 тысяч рублей (выше, чем у диллера). А затем он все равно возвращается к диллеру, так как ему что-то «не дочинили».
Кроме того, с теми авто, которые ввезли в РФ из Китая официально, проблем еще больше. По некоторым данным, на самые популярные модели в России просто не достает деталей в случае починки.
Выход, по мнению нескольких экспертов, только один — находить сервисы, которые специализируются именно на таких случаях. Дилер в этом случае не поможет.
Напомним, что в прошлом году в Россию за первые 10 месяцев ввезли порядка 890 тысяч машин, 40% из которых — б/у. Это в том числе те машины, которые прибыли к нам по параллельному импорту.
По некоторым данным, дилеры уже берут на работу инженеров со знанием китайского языка.
Автоэксперты дали в связи с этим некоторые советы: при покупке машины в России проверить в ПТС, какую таможню автомобиль проходил, и когда это было. Кроме того, цена расскажет многое: если цена на авто сильно ниже, чем в среднем по рынку, то ее ввезли в страну по серой схеме.
Ранее жители Екатеринбурга обратились к президенту РФ. Они пропросили отложить введение изменений в порядок оплаты утилизационного сбора на авто.