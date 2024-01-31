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До 108 миллиардов уменьшился госдолг Свердловской области

Власти Свердловской области сократили долг региона до 108 миллиардов рублей

31 января 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

До 108 миллиардов уменьшился госдолг Свердловской области

Минфин проинформировал о сокращении государственного долга региона более чем на пять миллиардов рублей с декабря 2023 года. Сумма снизилась со 113,2 до 108,1 миллиардов рублей.

На 1,5 миллиарда — до 71,3, подрос долг по кредитам бюджета, а вот задолженность по ценным бумагам, напротив, снизилась и составила 36,7 миллиардов.

Как уточняют в Минфине, в других регионах УрФО суммы меньше. Долг Челябинской области, которая находится на следующей позиции, почти вдвое меньше и составляет 52,6 миллиардов рублей. Замыкающая тройку должников Курганская область выплатит 18,6 миллиардов.

Напомним, ранее муниципалитетам было выделено 800 миллионов рублей на дороги и мосты.

#Экономика#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Госдолг#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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