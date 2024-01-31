Власти Свердловской области сократили долг региона до 108 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На 1,5 миллиарда — до 71,3, подрос долг по кредитам бюджета, а вот задолженность по ценным бумагам, напротив, снизилась и составила 36,7 миллиардов.
Как уточняют в Минфине, в других регионах УрФО суммы меньше. Долг Челябинской области, которая находится на следующей позиции, почти вдвое меньше и составляет 52,6 миллиардов рублей. Замыкающая тройку должников Курганская область выплатит 18,6 миллиардов.
Напомним, ранее муниципалитетам было выделено 800 миллионов рублей на дороги и мосты.