Власти Свердловской области сократили долг региона до 108 миллиардов рублей

На 1,5 миллиарда — до 71,3, подрос долг по кредитам бюджета, а вот задолженность по ценным бумагам, напротив, снизилась и составила 36,7 миллиардов.



Как уточняют в Минфине, в других регионах УрФО суммы меньше. Долг Челябинской области, которая находится на следующей позиции, почти вдвое меньше и составляет 52,6 миллиардов рублей. Замыкающая тройку должников Курганская область выплатит 18,6 миллиардов.



Напомним, ранее муниципалитетам было выделено 800 миллионов рублей на дороги и мосты.