Вместе похоронят. Известны подробности ДТП хоккейной команды в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Оказалось, что один из пострадавших в Citroen при столкновении с автобусом хоккейной команды подростков, поехал вместе с другом по его просьбе. Супруга одного из молодых мужчин просила не совершать поездку.
Напомним, что в автомобиле также находился риелтор, который также погиб. Самое сложное, по словам вдовы погибшего, было сообщать о трагедии маленькому сыну.
Известно, что оба парня вернулись с СВО в мае, сообщает E1. Их похоронят на Аллее ветеранов в Верх-Нейвинском. Прощание пройдет 2 февраля.
Ранее сообщались новые детали этого ДТП с хоккеистами.