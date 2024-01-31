tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Погибших бойцов СВО в ДТП под Невьянском с хоккейной командой похоронят вместе

Вместе похоронят. Известны подробности ДТП хоккейной команды в Свердловской области

31 января 2024, 10:14
Фото: 1MI

Погибших бойцов СВО в ДТП под Невьянском с хоккейной командой похоронят вместе

В аварии на Серовском тракте на Урале с командой хоккеистов погибли бойцы СВО.

Оказалось, что один из пострадавших в Citroen при столкновении с автобусом хоккейной команды подростков, поехал вместе с другом по его просьбе. Супруга одного из молодых мужчин просила не совершать поездку.

Напомним, что в автомобиле также находился риелтор, который также погиб. Самое сложное, по словам вдовы погибшего, было сообщать о трагедии маленькому сыну.

Известно, что оба парня вернулись с СВО в мае, сообщает E1. Их похоронят на Аллее ветеранов в Верх-Нейвинском. Прощание пройдет 2 февраля.

Ранее сообщались новые детали этого ДТП с хоккеистами.

Тренер хоккейной команды скончался после ДТП на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
100 тысяч рублей выплатил виновник ДТП под Нижним Тагилом за травму пассажиркиПотерял много крови. Пострадавшего в ДТП под Новоуральском хоккеиста ввели в комуПревысил скорость. Новые детали ДТП с хоккеистами в Свердловской области
#Происшествия#Проверка#Дети#ДТП#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58