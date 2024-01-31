Во время лыжных гонок выбрали лучших пожарных в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В мероприятии участвовали более 1300 человек от 18 лет. Мужчины пробежали дистанцию в пять километров, а женщины в три километра, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Так, в возрасте от 18 до 30 лет заняли призовые места участники из нижнетагильских пожарных отрядов № 9 и 2, а также участник из филиала ВГСО «Урал». В категории от 31 до 40 лет получили награды участники из екатеринбургского пожарного отряда, СУ ФПС из Новоуральска и ОФПС из Нижнего Тагила.
В категории от 41 до 50 лет победили пожарные и спасатели из Нижнего Тагила, свердловского ГУ МЧС и ВГСО «Урал». А в категории от 51 и старше призовые места заняли пожарные и спасатели из Верхней Пышмы и Нижних Серег, а также из ВГСО «Урал».
Среди женщин в категории от 18 до 30 лет победили участницы из пожарных служб Нижнего Тагила и ФПС Заречного. В категории от 31 до 40 лет победительницами стали пожарные и спасатели из Каменска-Уральского, Североуральска и Нижнего Тагила.
В категории от 41 и старше первые места заняли участницы из пожарно-спасательных служб Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Напомним, девочка из Нижнего Тагила стала победительницей на Кубке РФ.