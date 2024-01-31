Во время лыжных гонок выбрали лучших пожарных в Нижнем Тагиле

Так, в возрасте от 18 до 30 лет заняли призовые места участники из нижнетагильских пожарных отрядов № 9 и 2, а также участник из филиала ВГСО «Урал». В категории от 31 до 40 лет получили награды участники из екатеринбургского пожарного отряда, СУ ФПС из Новоуральска и ОФПС из Нижнего Тагила.