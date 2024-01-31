Водитель автомобиля ЗАЗ Chance влетела в машину Mazda на Полевском тракте

Posted Сегодня, 05:57
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Женщина, управлявшая ЗАЗ, ехала из Полевского в Екатеринбург. В какой-то момент она выехала на встречку и врезалась в иномарку Mazda, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате происшествия пострадали женщина и пассажир ЗАЗ. На место аварии приехали автоинспекторы и сотрудники скорой помощи. На данном участке дороги был организован объезд для транспортного движения.
Напомним, 30 января 2024 года в Свердловской области столкнулись две грузовые машины. В аварии погиб водитель одного из грузовиков.