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Published Сегодня, 05:57

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Два автомобиля столкнулись на Полевском тракте

Водитель автомобиля ЗАЗ Chance влетела в машину Mazda на Полевском тракте

31 января 2024, 05:57
Фото: 1MI

Два автомобиля столкнулись на Полевском тракте

На Полевском тракте произошла авария между автомобилями ЗАЗ Chance и Mazda. Есть пострадавшие.

Женщина, управлявшая ЗАЗ, ехала из Полевского в Екатеринбург. В какой-то момент она выехала на встречку и врезалась в иномарку Mazda, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате происшествия пострадали женщина и пассажир ЗАЗ. На место аварии приехали автоинспекторы и сотрудники скорой помощи. На данном участке дороги был организован объезд для транспортного движения.

Напомним, 30 января 2024 года в Свердловской области столкнулись две грузовые машины. В аварии погиб водитель одного из грузовиков.

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