Восемь суток в Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину средних лет

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Мужчина, которому 52 года, пропал в Ленинском районе города Екатеринбурга и нуждается в медицинской помощи, сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт».
Волонтеры просят помощи в поиске человека и отмечают, что его рост составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения с карими глазами и черными волосами. Они подчеркивают, что с момента исчезновения прошло уже несколько дней, и семья и друзья беспокоятся за его жизнь.
Если вам известно местонахождение этого человека, то сообщите об этом волонтерам по телефону, указанном на ориентировке, или в полицию.
Ранее в Среднеуральске пропала 7-летняя девочка Камилла. На ней красная шапка и розовый рюкзак с эйфелевой башней. В результате девочку нашли.