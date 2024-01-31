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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Кареглазого брюнета ищут в Екатеринбурге

Восемь суток в Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину средних лет

31 января 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney

Кареглазого брюнета ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге исчез Алексей Банных, и с 23 января его местонахождение остается неизвестным.

Мужчина, которому 52 года, пропал в Ленинском районе города Екатеринбурга и нуждается в медицинской помощи, сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры просят помощи в поиске человека и отмечают, что его рост составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения с карими глазами и черными волосами. Они подчеркивают, что с момента исчезновения прошло уже несколько дней, и семья и друзья беспокоятся за его жизнь.

Если вам известно местонахождение этого человека, то сообщите об этом волонтерам по телефону, указанном на ориентировке, или в полицию.

Ранее в Среднеуральске пропала 7-летняя девочка Камилла. На ней красная шапка и розовый рюкзак с эйфелевой башней. В результате девочку нашли.

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#Происшествия#Ленинский район#Полиция#Поиск#Мужчина#Волонтеры#Пропал#Медицинская помощь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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