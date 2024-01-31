Восемь суток в Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину средних лет

Волонтеры просят помощи в поиске человека и отмечают, что его рост составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения с карими глазами и черными волосами. Они подчеркивают, что с момента исчезновения прошло уже несколько дней, и семья и друзья беспокоятся за его жизнь.