Юрист Желнин раскрыл нюансы оформления незарегистрированных дачи и гаража

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий эксперта, после сбора бумаг заявитель должен отправиться в Росреестр для регистрации права собственности.
В ряде случаев также придется заняться получением разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, если такие процедуры еще не были проведены.
Собеседник издания упомянул о «дачной амнистии» и «гаражной амнистии», которые помогают наиболее простым образом оформить права на такие объекты. Так, первая реформа позволяет упрощенно зарегистрировать права на жилые дома, хозпостройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство, а вторая реформа в аналогичном порядке делает проще процесс регистрации прав на гаражи и машино-места.
Пока действует амнистия, в Росреестр требуется только подать заявление и предоставить техпаспорт объекта, составленный кадастровым инженером.