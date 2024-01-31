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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Юрист Желнин раскрыл нюансы оформления незарегистрированных дачи и гаража

31 января 2024, 14:21
Юрист Дмитрий Желнин рассказал читателям NEWS.ru о секретах наиболее простого оформления незарегистрированных дачи и гаража. Такую процедуру следует начать со сбора документов, подтверждающих право собственности на объекты.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий эксперта, после сбора бумаг заявитель должен отправиться в Росреестр для регистрации права собственности.

В ряде случаев также придется заняться получением разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, если такие процедуры еще не были проведены.

Собеседник издания упомянул о «дачной амнистии» и «гаражной амнистии», которые помогают наиболее простым образом оформить права на такие объекты. Так, первая реформа позволяет упрощенно зарегистрировать права на жилые дома, хозпостройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство, а вторая реформа в аналогичном порядке делает проще процесс регистрации прав на гаражи и машино-места.

Пока действует амнистия, в Росреестр требуется только подать заявление и предоставить техпаспорт объекта, составленный кадастровым инженером.

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