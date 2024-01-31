Юрист Желнин раскрыл нюансы оформления незарегистрированных дачи и гаража

Собеседник издания упомянул о «дачной амнистии» и «гаражной амнистии», которые помогают наиболее простым образом оформить права на такие объекты. Так, первая реформа позволяет упрощенно зарегистрировать права на жилые дома, хозпостройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство, а вторая реформа в аналогичном порядке делает проще процесс регистрации прав на гаражи и машино-места.