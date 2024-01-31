Закрытие детского сада, ремонт роддома, магнитные бури и новое золото

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:53
Детский садик №192 в Нижнем Тагиле закрыт из-за ремонта сетей теплоснабжения и канализации. Всех сотрудников и малышей перевели в другие детские сады в Алтайском микрорайоне. Работы на сетях начались на прошедшей неделе. Когда в здание смогут вернутся работники и воспитанники, неизвестно. Пока местным жителям приходится водить детей в удаленные от дома учреждения.
Ремонт роддома городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле длится уже ни один год. В 2020 году там провели работы стоимостью более 100 млн рублей, но проверка по итогу выявила некоторые расхождения. Новый главврач указывал на это, но контракт уже был закрыт, а потому нельзя включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Осенью суд удовлетворил требование о взыскании сумм с подрядчика, но последний подал апелляцию. В январе стороны договорились после переговоров.
В последний месяц зимы 2024 года в Свердловской области ожидаются слабые магнитные бури. До конца месяца геомагнитные возмущения будут достигать от двух до трех баллов, а в конце февраля возможны скачки до четырех баллов. В Нижнем Тагиле первые две недели магнитные бури не будут превышать двух баллов. В начале февраля возможность их возникновения составит до 5%, а сильного магнитного шторма — 1%.
Муринские пруды — популярное место отдыха для жителей Гальяно-Горбуновского массива. В любое время года там можно увидеть горожан, которые занимаются различными видами активностей: рыбалкой, прогулками по лесу и экопарку, катанием на лыжах, а также сбором чистой воды из родников.
15-летний Андрей Цыпу уже 6 лет занимается греко-римской борьбой. Воспитанник спортшколы имени А. А. Лопатина привез золотую медаль с первенства УрФО, которое проходило с 26 января в городе Уват. Тренером спортсмена является Николай Хайлизиди. Товарищи по команде Андрея — Даниил Власов и Роман Тебеньков — привезли бронзовые медали. Тагильские борцы получили путевку на следующие соревнования — Первенство России, которое пройдет в Суздале.