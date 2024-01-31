Закрытие детского сада, ремонт роддома, магнитные бури и новое золото

Ремонт роддома городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле длится уже ни один год. В 2020 году там провели работы стоимостью более 100 млн рублей, но проверка по итогу выявила некоторые расхождения. Новый главврач указывал на это, но контракт уже был закрыт, а потому нельзя включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Осенью суд удовлетворил требование о взыскании сумм с подрядчика, но последний подал апелляцию. В январе стороны договорились после переговоров.