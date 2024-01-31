Замглавы Екатеринбурга назвала виновных в непопулярности профессии учителя

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Согласно ее мнению, такая негативная информация оказывает влияние на статус этой профессии и может быть причиной отказа молодых людей от выбора карьеры в области преподавания. Вместе с тем один Telegram-канал со 187 тысячами подписчиков раскритиковал позицию чиновницы, сообщает URA.RU.
Канал отметил, что новая культура и отношение к учителям, как к обслуге, являются одной из причин нежелания многих людей выбирать эту профессию. Более того, отмечается, что профессия учителя может навредить личной жизни преподавателя.
Ранее свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий.