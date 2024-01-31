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Updated Сегодня, 15:33

Вице-мэр Екатеринбурга упрекнула СМИ за нехватку учителей

Замглавы Екатеринбурга назвала виновных в непопулярности профессии учителя

31 января 2024, 14:53
Фото: 1MI

Вице-мэр Екатеринбурга упрекнула СМИ за нехватку учителей

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, отвечающая за образование в городе, призвала журналистов не освещать отрицательные стороны работы учителей.

Согласно ее мнению, такая негативная информация оказывает влияние на статус этой профессии и может быть причиной отказа молодых людей от выбора карьеры в области преподавания. Вместе с тем один Telegram-канал со 187 тысячами подписчиков раскритиковал позицию чиновницы, сообщает URA.RU.

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Канал отметил, что новая культура и отношение к учителям, как к обслуге, являются одной из причин нежелания многих людей выбирать эту профессию. Более того, отмечается, что профессия учителя может навредить личной жизни преподавателя.

Ранее свердловские учителя пожаловались на неполучение крупных премий.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#Учитель#Профессия#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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