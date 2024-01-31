Женщина в Ревде приговорена к двум годам принудительных работ за неуплату алиментов

В 2014 году суд обязал женщину платить ребенку деньги до его совершеннолетия в пользу соцучреждения, где он сейчас находится. Однако свердловчанка их не платила и не оказывала ему никакой помощи, а средства, которые у нее были, она тратила на себя, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.