Женщина в Ревде приговорена к двум годам принудительных работ за неуплату алиментов

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В 2014 году суд обязал женщину платить ребенку деньги до его совершеннолетия в пользу соцучреждения, где он сейчас находится. Однако свердловчанка их не платила и не оказывала ему никакой помощи, а средства, которые у нее были, она тратила на себя, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В 2021 году ее привлекли к административной ответственности за то, что она не платит алименты. Однако и после этого женщина не платила ребенку деньги. Вследствие этого ее трижды привлекали к уголовной ответственности: в 2021 году, 2022 и 2023.
Но и после нескольких привлечений к ответственности свердловчанка не стала помогать ребенку. Ее долг по алиментам составил более 700 тысяч рублей. Суд вынес вердикт лишить подсудимую свободы на шесть месяцев. Наказание было заменено на два года работ.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель оплатил долг по алиментам после того, как было возбуждено уголовное дело.